Europa y Canadá elevarán el gasto en defensa un 3,82 % en 2018, según la OTAN

Bruselas (EuroEFE).- Los miembros europeos de la OTAN y Canadá elevarán su gasto militar durante 2018 un 3,82 % con respecto al año pasado, según las primeras estimaciones anunciadas este jueves por el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en la reunión de ministros de Defensa de la organización que se celebra en Bruselas.

Las cifras publicadas durante la cita ministerial, que conclluye este viernes, adelantan que 2018 será el cuarto año consecutivo en que Canadá y los países europeos de la OTAN incrementen su inversión en defensa, tras las alzas del 1,83 % en 2015, del 3,14 % en 2016 y del 5,21 % en 2017.

For the 4th consecutive year there is a real increase in defence spending across #NATO European Allies and Canada. The first figures for 2018 show that defence spending is up by 3.8%. pic.twitter.com/Weh6TIOCOU — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 7 de junio de 2018

Los aumentos comenzaron un año después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la organización se comprometieran en la cumbre de Gales de 2014 a aumentar el gasto militar hasta alcanzar el 2 % de sus PIB en 2024, cuestión que se ha convertido en una prioridad para el actual presidente estadounidense, Donald Trump.

Sobre las previsiones para el ejercicio actual, Stoltenberg recalcó que en años pasados los datos definitivos han superado la primera estimación.

"Por supuesto, no lo sabemos con seguridad, pero si seguimos la misma tendencia que, por ejemplo, vimos el año pasado, el incremento será incluso mayor", comentó.

Los aliados dejan de recortar en defensa

Según indicó hoy la OTAN, entre 2015 y 2018 el gasto en defensa de Canadá y los Estados miembros del Viejo Continente habrá crecido en 87.300 millones de dólares.

"Todos los aliados han dejado de hacer recortes. Todos los aliados están incrementando el gasto en defensa. Más aliados están gastando el 2 % de su PIB en defensa y la mayoría de aliados tienen ahora planes para hacer eso en 2024", declaró Stoltenberg en una rueda de prensa durante la primera jornada de la cita ministerial.

De todas formas, el político noruego reconoció que "todavía hay más trabajo por hacer" y afirmó que "el reparto de la carga" de la OTAN será una cuestión "clave" en la cumbre de mandatarios que tendrá lugar en Bruselas el 11 y 12 de julio.

"No digo que esto sea suficiente, pero no prometimos llegar al 2 % en un año", subrayó el ex primer ministro noruego, quien recordó que lo pactado es llegar a esa cifra en 2024.

Más allá de la inversión, resaltó que también se han logrado progresos en el aumento de las capacidades (material o equipamiento) y en la participación en misiones y operaciones de la OTAN.

Algunos Estados, entre ellos España, insisten en que la contribución en defensa no debe medirse únicamente por el umbral del 2 %, sino también por la inversión en capacidades, dado que los aliados se comprometieron también a dedicar un 20 % de su gasto a esta partida en 2024.

España llega prácticamente a este umbral (un 19,31 % en 2017), pese a ser el tercer país con menor gasto militar total (0,93 % del PIB), y destaca también por su participación en las misiones, otro aspecto con el que espera hacer ver a Trump en la próxima cumbre sus esfuerzos para una mayor contribución en la Alianza.

A su llegada al encuentro de titulares de Defensa, el secretario general de la OTAN afirmó, por otra parte, que "no es nuevo que haya discrepancias entre los aliados", ante las manifiestas divisiones entre EEUU y sus socios europeos en asuntos como el pacto nuclear iraní, el cambio climático y la amenaza de una guerra comercial.

"Siempre ha habido diferencias de opiniones en la Alianza. Me tomo esto en serio y he aprendido que la OTAN puede permanecer unida", aseguró.

Durante la cita, los ministros aprobaron que el Mando Conjunto de la coalición en el Atlántico se sitúe en la base naval de Norfolk, en el estado de Virginia (EEUU), mientras que un segundo mando se ubicará en la ciudad alemana de Ulm.

La UE valora su contribución a la OTAN

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, aseguró este viernes que una defensa europea "más fuerte" es "fundamental" para la OTAN.

"Una defensa europea más fuerte es relevante, más que relevante, es fundamental para la OTAN y, por eso, nuestra cooperación está creciendo tanto. Al mismo tiempo, estamos incrementando nuestro trabajo de la Unión Europea en defensa", declaró la política italiana a su llegada a la segunda jornada de la reunión de ministros de Defensa de la Alianza en Bruselas.

"[Military mobility] is a concrete example of how the work on defence in the EU benefits NATO" @FedericaMog on arrival at @NATO ministerial meeting pic.twitter.com/4vJoSXOKGS — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 8 de junio de 2018

Este viernes los titulares abordarán la cooperación entre los Veintiocho y la OTAN, después de que el pasado diciembre acordaran 32 nuevas acciones concretas que abarcan desde compartir más información para combatir el terrorismo hasta adaptar las infraestructuras para facilitar mejor y más rápida movilidad de tropas y equipos militares aliados por Europa.

El club comunitario también ha puesto el acento sobre la defensa durante los últimos meses, tras la adopción de medidas aislacionistas y unilaterales en Estados Unidos y las intervenciones de Rusia en los países del Viejo Continente.

Sobre la movilidad más sencilla de las tropas y los equipos de defensa dentro de la Unión Europea, Mogherini recalcó que es "esencial" para la seguridad comunitaria.

Por Julio Gálvez (edición: Desirée García)