La OTAN y la UE estrechan lazos en ciberdefensa

Bruselas (EuroEFE).- La ciberdefensa, las operaciones marítimas o lucha contra el terrorismo son campos en los que la OTAN y la Unión Europea han registrado avances en su cooperación, que ha alcanzado un nivel "sin precedentes", según el secretario general aliado, Jens Stoltenberg.

Una cooperación "sin precedentes"

"Durante los dos últimos años, la OTAN y la Unión Europea han alcanzado un nivel de cooperación sin precedentes. Esto es natural. Compartimos muchos Estados miembros. Tenemos intereses y desafíos compartidos y más del 90 % de los ciudadanos de la UE viven en un país de la OTAN", declaró el político noruego en una rueda de prensa durante la reunión de ministros de Defensa aliados en Bruselas.

Con la alta representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogherini, Stoltenberg y los titulares de Defensa evaluaron sus progresos en esta materia y se comprometieron a firmar una declaración conjunta en la cumbre de julio, respaldada por los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Esta declaración planteará cómo abordar los "desafíos a la seguridad más urgentes" a los que se enfrentan conjuntamente la Alianza y el bloque comunitario.

A la reunión no acudió la nueva ministra de Defensa española, Margarita Robles, dado que su nombramiento y toma de posesión coincidía con el encuentro, en el que representó a España el embajador ante la OTAN, Nicolás Pascual de la Parte.

74 áreas de cooperación

Stoltenberg precisó que los Veintiocho y la OTAN han estado trabajando en "74 áreas concretas de cooperación", como las amenazas híbridas y la ciberdefensa, las operaciones marítimas, la lucha contra el terrorismo o la movilidad de tropas y equipos militares por el territorio de los Veintiocho.

"El progreso ha sido sustancial", constató Stoltenberg, para a continuación señalar que ambas organizaciones intercambian ahora avisos en tiempo real sobre ciberataques.

En el mismo sentido, Mogherini aseguró que una defensa europea "más fuerte" es "fundamental" para la OTAN y añadió que por ese motivo ambas organizaciones han aumentado su colaboración durante los últimos años.

