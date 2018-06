En búsqueda de avances a la crisis ucraniana

Berlín (EuroEFE).- Los ministros de Exteriores de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania se reúnen este lunes en Berlín para tratar la crisis ucraniana y buscar fórmulas que permitan avanzar en los acuerdos de Minsk.

Alemania tiene la esperanza de que la reunión de este lunes en Berlín de los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, en el denominado "Formato de Normandía", suponga avances para una solución duradera de la crisis ucraniana.

En la reunión se abordará, entre otros temas, la posibilidad de una misión de la ONU a la región prorrusa del Donbass, en el este de Ucrania. Se trata del primer encuentro en ese formato desde febrero de 2017, tal y como lo recordó la portavoz de Exteriores alemana, Maria Adebahr

FM @HeikoMaas in Mariupol, #Ukraine : „The peace process urgently needs progress. Therefore, we have agreed upon a meeting of the Foreign Ministers in the Normandy format in Berlin on June 11."

El encuentro, según Adebahr, servirá para hacer una "evaluación" de los acuerdos de Minsk y "quizás también para ver dónde se le puede dar un nuevo impulso" en su implementación, avanzó.

Además, los jefes de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov; ucraniana, Pavló Klimkin, y francesa, Jean-Yves Le Drian, que serán recibidos por su homólogo alemán, Heiko Maas, en Villa Borsig, residencia ministerial destinada a las visitas de Estado, abordarán por primera vez en este formato una posible misión de la ONU en el Donbas.

Diferencia de posturas entre Rusia y Ucrania

Las posiciones de las partes rusa y ucraniana divergen en lo que respecta a la forma, la dimensión y el alcance de tal misión y, según Adedebahr, de lo que se trata también es de hacer una evaluación de las distintas posturas de todos los implicados en este formato.

Alemania considera que para que haya posibles progresos en Ucrania hay tres condiciones centrales: un alto el fuego permanente, el repliegue de armamento pesado y avances en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk.

El nombre del "Formato de Normandía" se deriva del primer encuentro de ese tipo que tuvo lugar el 6 de junio de 2014 durante la celebración de los 60 años del desembarco aliado en Francia durante la II Guerra Mundial.

En ese encuentro participaron el presidente ruso, Vladimir Putin, el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, la canciller alemana, Angela Merkel, y el entonces presidente francés, Francois Hollande. La celebración del desembarco aliado fue aprovechado por Merkel y Hollande para intentar una mediación y lograron el primer encuentro entre Putin y Poroshenko tras el estallido de la crisis ucraniana.

En el segundo encuentro, celebrado en Minsk el 12 de febrero de 2015, se llegó al acuerdo que lleva el nombre de la ciudad bielorrusa y que contempla un alto el fuego en las zonas en conflicto y un plan de paz.

La implementación de ese acuerdo ha tenido sucesivos tropiezos, sobre todo por la situación en el este de Ucrania donde se concentra el conflicto entre el gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos.

Sec. Pompeo and NATO Foreign Ministers reaffirm: #NATO will not return to business as usual with #Russia until Russia fulfills its commitments under the Minsk agreements, withdraws forces and support for proxies in the #Donbas, and returns control of #Crimea to #Ukraine.