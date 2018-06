La UE mantendrá el apoyo económico a Jordania

Ammán (EuroEFE).- La alta representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad común, la italiana Federica Mogherini, afirmó este domingo en Ammán que la Unión Europea (UE) hará todo lo posible para apoyar económicamente a Jordania, país que según ella juega "un papel muy importante" en la región.

"Jordania está desempeñando un papel muy importante en la región (...) y la UE hará todo lo posible para apoyar a Jordania en este papel", dijo Mogherini durante una rueda de prensa conjunta con el ministro jordano de Asuntos Exteriores, Ayman Safadi.

La alta representante para la Política Exterior de la UE subrayó que la ayuda económica al reino hachemita supone una "inversión para estabilizar a un aliado en el área más caliente y difícil del mundo".

"Jordan is probably the most like minded, the most natural partner we have in addressing a series of issues that are top priority for both of us" @FedericaMog #Jerusalem #Syria pic.twitter.com/1cTbXClY1Y