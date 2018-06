Bruselas ayuda a la RDC para su lucha contra el ébola

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) informó este lunes de que destinará 1,8 millones de euros en ayuda humanitaria para apoyar la lucha contra el brote de ébola que afecta a la población de la República Democrática del Congo (RDC).

Esta ayuda apoyará "la coordinación y las operaciones logísticas de la respuesta en curso, el control y la prevención de infecciones", así como la "vigilancia en los puntos de entrada y salida" de las áreas afectadas, y proporcionará "entierros seguros".

Asimismo, facilitará apoyo en centros médicos primarios en las áreas afectadas por esta enfermedad vírica, según el comunicado oficial.

La financiación es parte del apoyo global de la Unión Europea contra el brote, que incluye la activación del Mecanismo de Protección Civil del bloque europeo.

Igualmente, el servicio aéreo humanitario de la Comisión ofrece un servicio lanzadera desde Kinshasa (Congo) para transportar a personal y suministros médicos en las áreas afectadas.

El comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, afirmó que "desde que el brote del ébola fuese declarado el 8 de mayo de 2018, la UE ha apoyado inmediatamente los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y las autoridades nacionales por controlar la propagación de la enfermedad".

Resaltó que "los brotes anteriores nos enseñaron una lección valiosa: no podemos ser complacientes con el ébola", y añadió que esta financiación ayudará a compañeros humanitarios y autoridades a "luchar y contener" la extensión de esta afección.

