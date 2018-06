Europa intenta tender puentes entre Ucrania y Rusia

Berlín (EuroEFE).- Las dos grandes potencias Europeas, Alemania y Francia, han intentado acercar las posturas de Kiev y Moscú para avanzar hacia la solución de la crisis en Ucrania, donde el primer paso que se plantea es permitir el despliegue de una misión de la ONU en la región de Donbass de la antigua exrepública de la URSS.

La reunión celebrada Berlín celebrada este lunes para mediar en el conflicto ucraniano, abierto tras el derrocamiento del antiguo presidente prorruso y la llegada al poder de la oposición proeuropea en abril 2014, es el reflejo de los esfuerzos franco-alemanes para mantener en pie el multilateralismo, pese al desgaste de las relaciones transatlánticas y otras alianzas tradicionales, y especialmente para mantener en pie el diálogo con Moscú, por encima de sus disensos.

The peace process for #Ukraine needs a new momentum: Foreign Ministers from Russia, Ukraine, France and Germany meet in Berlin today. #N4 @PavloKlimkin @mfa_russia @MFA_Ukraine @francediplo_EN pic.twitter.com/YvTK1E3fp8