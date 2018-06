Europa, lista para apoyar la paz en la península coreana

Bruselas (EuroEFE).- La cumbre entre EEUU y Corea del Norte, que se ha comprometido a desnuclearizarse, ha sido un paso "crucial y necesario" hacia la distensión en la península de Corea, según la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, que manifestó la disposición de Bruselas a apoyar la construcción de la paz en esa región.

"La declaración firmada hoy por los líderes estadounidense y norcoreano es una clara señal de que la desnuclearización completa, verificable e irreversible de la península de Corea es un objetivo alcanzable", señaló Mogherini en un comunicado.

La jefa de la diplomacia europea reiteró que la UE "está preparada para apoyar futuras negociaciones y dar pasos para construir la confianza que permita seguridad, prosperidad y una paz duradera en una península de Corea libre de armas nucleares".

"La UE es una firme defensora del régimen internacional contra la proliferación nuclear y respalda el papel del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares", apuntó Mogherini.

La alta representante destacó también el papel del presidente de la República de Corea, Moon Jae-In, a quien agradeció "su determinación, liderazgo y sabiduría" para posibilitar "una mejora en las relaciones entre las dos Coreas".

"La cumbre de hoy confirma nuestra convicción de que la diplomacia ofrece la única oportunidad hacia una paz duradera en la región", concluyó Mogherini, quien entiende que las soluciones diplomáticas "son un reto, pero siempre acaban dando su recompensa".

"Today’s summit between the President of the US and the leader of the Democratic People’s Republic of Korea (#DPRK) reaffirms our strong conviction that diplomacy is the only way forward towards lasting peace on the Korean Peninsula" @FedericaMoghttps://t.co/IfeF02a45q