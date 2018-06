Una Europa proveedora de seguridad y defensa

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- Bruselas propone aumentar la autonomía estratégica de la Unión Europea (UE), impulsar su capacidad para proteger a los ciudadanos y convertir a la UE en un interlocutor de mayor peso. Y para ello, pone sobre la mesa la idea de un Fondo Europeo de Defensa con 13.000 millones de euros del presupuesto comunitario de 2021-2027, y que los países aporten directamente 10.500 millones para un nuevo Fondo Europeo para la Paz que financiará operaciones y misiones militares.

Over the past couple of years, the EU has taken steps in security and defence that seemed unthinkable before. We want to step up our role as a security and defence provider with a #EUBudget of €13 billion for #EUDefence Fund

