El PE pide reforzar la ciberdefensa y los vínculos con la OTAN

Estrasburgo (EFE).- El pleno del Parlamento Europeo instó este miércoles en dos resoluciones diferentes fortalecer la ciberdefensa de los Veintiocho tras ataques como los de los virus WannaCry y Petya el año pasado y reforzar los vínculos del club comunitario con la OTAN.

El primer documento, centrado en la ciberdefensa, recibió 476 votos a favor, 151 en contra y 36 abstenciones, precisó la Eurocámara en un comunicado.

El texto señala que las estrategias y equipos de defensa "fragmentados" del Viejo Continente han hecho a la Unión Europea "vulnerable" a los ciberataques y, por ese motivo, urge a los Estados miembros a reforzar la capacidad de sus fuerzas armadas de trabajar de forma conjunta y a incrementar la cooperación en ciberdefensa en el ámbito de la UE, "con la OTAN y otros socios".

Según los eurodiputados, eso supondría mayor cantidad de ejercicios cibernéticos conjuntos, entrenamiento e intercambio de oficiales militares, reclutar a expertos forenses cibernéticos, así como mejorar los conocimientos y experiencia en ciberdefensa en las misiones y operaciones de los Veintiocho.

Los parlamentarios dan la bienvenida, además, a dos proyectos que se pondrán en marcha en el marco de la llamada Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), la gran iniciativa europea para reforzar la cooperación en materia de defensa y seguridad.

Esas propuestas consisten en una plataforma para compartir información sobre incidentes en la red y en equipos cibernéticos de respuesta rápida.

En ese sentido, la Eurocámara manifiesta su esperanza de que ese segundo proyecto conduzca a la creación de un equipo europeo de respuesta rápida que coordine, detecte y detenga las amenazas.

La resolución subraya que Rusia, China o Corea del Norte, pero también actores no estatales, han realizado ciberataques "malignos" contra infraestructuras críticas de la UE, han estado implicados en actividades de espionaje y vigilancia de ciudadanos comunitarios, llevado a cabo campañas de desinformación y ejecutado ataques como los de los virus WannaCry y Petya.

En lo relativo a la segunda resolución, sobre las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN, los eurodiputados constatan que ninguna de las dos organizaciones tiene "el abanico completo de instrumentos para hacer frente a los nuevos desafíos de seguridad, que son cada vez menos convencionales y más híbridos".

