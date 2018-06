La UE simplificará y subirá un 30 % su acción exterior

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) destinará 123.000 millones de euros a la acción exterior entre 2021 y 2027, un 30 % más que en el periodo precedente de siete años, con un nuevo instrumento simplificado de ayuda que absorberá el Fondo Europeo de Desarrollo.

Este presupuesto plurianual para Exteriores, el primero que no cuenta ya con la aportación del Reino Unido ante su prevista salida de la Unión, pretende que la UE se convierta en un socio global "de confianza, predecible, cooperativo", comentó en una rueda de prensa este jueves la alta representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogherini.

La asignación pasará de 94.500 millones de euros en el periodo 2014-2020 a 123.000 millones en los siguientes siete años, lo que supondrá un aumento del 30 % según los cálculos en precios corrientes, aunque solo del 13 % si se tiene en cuenta la inflación anual hasta 2027.

"The common work at the European level on external action brings results that no single member state alone can achieve in the global world. Being it on security, crisis management, humanitarian aid, development, migration, climate change, trade" @FedericaMog pic.twitter.com/KVOdWBwPpI