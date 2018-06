Una firma "histórica" para Europa

Atenas (EuroEFE).- Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) firmaron este domingo el acuerdo que pretende resolver la disputa sobre el nombre de esta exrepública yugoslava, calificado de "histórico" en el escenario internacional, pero que ha levantado viejas ampollas en el interior de ambos países.

El acuerdo en cuestión, que contempla que ARYM pasaría a llamarse República de Macedonia del Norte una vez que supere el complicado proceso de ratificación en ambos países, pretende poner punto final a un conflicto que se ha prologado durante 27 años.

Hacer frente al peso de la historia

El acuerdo fue firmado por los ministros de Asuntos Exteriores griego, Nikos Kotziás, y macedonio, Nikola Dimitrov, así como por el mediador de la ONU, Matthew Nimetz, en presencia de los primeros ministros Alexis Tsipras y Zoran Zaev en una ceremonia celebrada a orillas del lago Prespes, en la frontera entre Grecia, Albania y Macedonia.

"Estamos aquí para hacer frente al peso de nuestra historia. Estamos aquí para dirigirnos a los pueblos de los Balcanes, que han sido golpeados por chauvinismo, limpiezas étnicas, cambios de fronteras y el imperio del miedo. Estamos aquí mirando la historia de nuestros pueblos. Estamos aquí para cumplir con nuestro deber patriótico ", dijo Tsipras en su intervención previa a la firma.

Tras la rúbrica, Kotziás y Dimitrov se fundieron en un cálido abrazo que fue acompañado de los aplausos de los invitados a la ceremonia.

Tsipras y Zaev recalcaron que el trato "abre el camino hacia la paz y la cooperación", ha requerido "valentía" y es un "deber patriótico".

Nimetz, por su parte, quien medió durante casi un cuarto de siglo estas negociaciones, felicitó a ambos Gobiernos por un acuerdo "justo y honesto", que sirve de "ejemplo para toda la región, para Europa y el mundo entero de cómo dos países vecinos pueden resolver un problema".

Un ejemplo de resolución de conflictos

Al acto, celebrado en una plataforma montada en la ribera griega junto al pueblo de Psarades, asistieron además la alta representante de la política exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini; el comisario europeo de Ampliación, Johannes Hahn, y el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Romero DiCarlo.

El acuerdo firmado entre Grecia y Macedonia constituye "un momento histórico para todos nosotros, no solo para las dos partes, sino para Europa y para todo el mundo", destacó Mogherini.

"Muchas personas se opusieron a la posibilidad de llegar a un acuerdo mutuamente aceptable", pero fue posible gracias "al compromiso, el vigor y la esperanza" mostrados por los ministros de Exteriores de ambos países, señaló Mogherini.

Según Mogherini, el haber podido llegar a firmar este pacto demuestra que "cualquier problema puede resolverse a través de la diplomacia, por difícil que sea".

La jefa de la diplomacia europea sostuvo que resolver este problema que fue una dolorosa espina en la Península de los Balcanes muestra que tomar decisiones valientes puede ser una "fuente de inspiración" para muchos en la región y en otros lugares del mundo.

La delegación del Gobierno de Skopje cruzó el lago en lancha hasta llegar a la parte griega, donde les esperaban Tsipras y Kotziás, con quienes se fundieron en sendos abrazos.

La elección de un lugar simbólico

Ambas partes había elegido este lugar no solo por ser frontera entre ambos países, sino porque la belleza de esta reserva natural constituía un marco ideal para una firma caracterizada de histórica.

Psarades, a orillas del lago, es un pueblo de pescadores que en invierno tan solo cuenta con unos sesenta habitantes y que en el verano se eleva a un centenar.

Tras la firma, ambas delegaciones cruzaron hacia la parte macedonia para almorzar.

La ceremonia tuvo lugar tan solo horas después de que el Gobierno de Tsipras superase una moción de censura en el Parlamento presentada por la oposición conservadora por su rechazo al acuerdo.

Mientras que en el escenario internacional este compromiso ha cosechado alabanzas unánimes, en el interior de ambos países ha sido calificado de traición por los círculos nacionalistas.

Tras la firma se pone en marcha un complicado proceso de ratificación en ambos países.

En la Constitución de la ARYM el nombre que figura es República de Macedonia, denominación aceptada por 140 países del mundo pero rechazada por Grecia, entre otros motivos para evitar pretensiones territoriales sobre una región homónima en el norte del país.

Entre los puntos que recoge el trato figura, además del nombre definitivo de ARYM, que la lengua será el macedonio y el gentilicio "de Macedonia del Norte".

Ambos países reconocen que su respectivo entendimiento del término "Macedonia" o "macedonio" alude a contextos históricos y herencias culturales distintos.

A partir de la semana próxima, en que está prevista la votación en el Parlamento macedonio, comenzará un largo proceso de ratificación, que incluye un referéndum en ARYM y una enmienda constitucional.

Una vez ratificado por la cámara macedonia, Grecia notificará a la UE que apoya la apertura de negociaciones de adhesión, y a la OTAN de que respalda una invitación para la integración de Macedonia del Norte en la alianza. Este apoyo está condicionado a que el proceso de ratificación concluya con éxito.

Siete policías y 3 manifestantes heridos en Skopje en protesta contra el acuerdo

Siete policías y tres manifestantes resultaron heridos en enfrentamientos registrados en la noche del domingo en Skopje durante una protesta contra el acuerdo con Grecia sobre el nombre definitivo de Macedonia .

Las fuerzas de seguridad cargaron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra un grupo de manifestantes que intentaron romper el cordón policial e irrumpir en el Parlamento.

Los manifestantes lanzaron cócteles molotov y botellas de plástico e intentaron derribar las vallas frente al edificio que alberga el Parlamento.

En la manifestación participaron unas 4.000 personas, según los medios locales, muchos más que en los días precedentes en que tan solo se congregaron unos centenares.

La protesta se dirigía contra el acuerdo firmado este domingo en el lago fronterizo de Prespa que pretende poner punto final a la larga disputa con Grecia sobre el nombre definitivo de ARYM.

El acuerdo, que todavía tiene ante sí un largo proceso de ratificación, contempla que el nombre definitivo de esta exrepública yugoslava sea República de Macedonia del Norte.

Los manifestantes que se reunieron bajo el lema "No entregamos el nombre", entonaron canciones patrióticas silbaron y gritaron "Macedonia, Macedonia, somos macedonios".

En contra de que el nombre incluya "Macedonia" y "del Norte"

Las protestas habían sido convocadas por plataformas nacionalistas que no aceptan este acuerdo, los griegos por incluir la palabra Macedonia, que consideran de referencia exclusivo a la región griega homónima, y los macedonios por aguar con el calificativo "del Norte" el nombre anclado en la Constitución, "República de Macedonia".

En la parte griega la policía reprimió con gases lacrimógenos las embestidas de algunos manifestantes que lanzaron piedras y otro tipo de objetos.

En la parte macedonia, en la ciudad de Bitola, la concentración convocada por el principal partido de oposición, la conservadora VMRO-DPMNE, transcurrió pacíficamente.

El líder de VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski, calificó el acuerdo de "inaceptable" y reafirmó que su partido no respaldará la necesaria enmienda de la Constitución, que requiere de una mayoría de dos tercios en el Parlamento.

"Nunca, ni aunque me cueste la vida, aceptaré esta capitulación de Zoran Zaev", dijo en referencia al primer ministro de su país.

Por Indrid Haack (edición: Catalina Guerrero)

