Bajan un 44 % las solicitudes de asilo en la UE en 2017

Bruselas/Ginebra (EuroEFE).- En la Unión Europea (UE), el pasado año se registraron 728.470 solicitudes de protección internacional, lo que supone una caída del 44 % frente a 2016, aunque todavía a un nivel más alto que antes de la crisis de refugiados de 2015.

Por sexto año consecutivo, Alemania siguió liderando las solicitudes de asilo en la UE, con 222.560 peticiones registradas, seguida de Italia (128.850) y Francia (99.330), según el informe anual de la Oficina Europea de Ayuda al Asilo (EASO), presentado este lunes en Bruselas.

Pese a mantenerse a la cabeza de los Veintiocho, el número de solicitudes de asilo en Alemania disminuyó un 70 % con respecto a 2016, cuando se presentaron cerca de 750.000 peticiones.

Clear decrease in asylum applications. This shows once again that the situation is gradually better, but we must remain vigilant. #migrationEU @EASO https://t.co/TenNquMBRL

Crecen las demandas de asilo en España

España registró 31.120 solicitudes en 2017, frente a las 15.755 del año anterior, debido sobre todo al aumento de las demandas de los ciudadanos venezolanos.

La presión migratoria en las fronteras externas de la UE se mantuvo alta, según el informe, que habla de una caída de los flujos migratorios por segundo año consecutivo, sobre todo en las rutas del Mediterráneo oriental y central, mientras que en la del Mediterráneo occidental se produjo un aumento sin precedentes.

La mayoría de los solicitantes de asilo en la Unión procedía de Siria (108.040), Irak (52.625), y Afganistán (49.280), seguidos de los nacionales de Pakistán, Eritrea, Albania, Bangladesh, Guinea e Irán.

"We moved from a situation of chaos to an improved management of #migration in the EU. Almost all those eligible for the #EURelocation Programme were successfully relocated". Stephen Ryan, from @EUHomeAffairs #EASOAR #EASO #migrationEU pic.twitter.com/1XkUFtoM67