Trump declara su "amor" a España en plena crisis con la UE

Washington (EuroEFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró su "amor" por España este martes ante Felipe VI, a quien aseguró que la primera potencia mantiene una "excelente" relación comercial y en materia de defensa con España.

Pese a haber abierto recientemente una guerra comercial con la Unión Europea (UE) al imponer aranceles a las importaciones de aluminio y acero y otras decisiones polémicas que han deteriorado mucho la relación de la primera potencia con el bloque comunitario, Trump celebró las buenas relaciones con España "ahora mismo".

Trump realizó estas declaraciones tras reunirse con Felipe VI en compañía de sus respectivas esposas, Melania y la reina Letizia, en la Casa Blanca, donde el encuentro se prolongó durante alrededor de una hora y cuarto en un ambiente de cordialidad.

"Nuestra relación ha sido extraordinaria durante muchos años y creo que especialmente ahora mismo. (Tenemos) una relación comercial excelente, y (también) la relación militar, prácticamente todo lo que se podría tener. Así que amamos España", remarcó el presidente.

Las medidas proteccionistas también han sembrado malestar en España por el fuerte incremento arancelario a la aceituna negra, si bien no hubo ninguna mención a este asunto.

Trump quiere viajar a España

En la única pregunta que respondió a los periodistas, Trump anunció su deseo de viajar a España, aunque no concretó detalles.

"Sí, iré a España. Voy a ir a España. Sí", contestó el presidente.

"Es un gran honor recibir al Rey y la Reina de España, un país precioso. Estuvimos en España no hace tanto y nos encanta. Una gente muy especial y un lugar precioso", comentó poco antes.

El anterior jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ya invitó a Trump a hacer esta visita el pasado mes de septiembre.

La intención era que el Rey reiterara su oferta tras la llegada al poder del socialista Pedro Sánchez, que prevé coincidir con el mandatario estadounidense en la cumbre de la OTAN en Bruselas los días 11 y 12 de julio.

Felipe VI, que hoy cumplía cuatro años como rey, agradeció a Trump el recibimiento y convino en calificar de "excelente" la relación entre ambos países.

El Rey ensalza los valores democráticos

"Hay muchos asuntos de interés común y compartimos esfuerzos en muchas áreas. Pero además hay un aspecto básico en común que es el valor por la democracia", valoró don Felipe.

Del igual modo, hizo hincapié en que España y Estados Unidos tienen "una historia y un legado en común" desde hace muchos años.

La visita a Washington es el colofón a una gira que los Reyes comenzaron en Nueva Orleans (Luisiana) y siguieron en San Antonio (Texas) con motivo del tricentenario de ambas ciudades, la segunda de ellas fundada por españoles.

"Éste es un gran final para un perfecto viaje", declaró Felipe VI, a quien Trump estrechó la mano al comienzo y al final de los discursos en presencia de sus esposas.

Discrepancias en la reunión política

Ya sin prensa, los dos matrimonios prosiguieron en el Despacho Oval antes de la sesión de trabajo que los dos jefes de Estado mantuvieron con sus respectivas delegaciones, encabezadas por el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y su homólogo estadounidense, Mike Pompeo.

En la reunión política, se hizo un repaso a los principales asuntos de interés común, como la relación militar, la lucha contra el terrorismo y la relación transatlántica.

El Gobierno español mostró su preocupación por la senda proteccionista de Trump, que considera que puede causar una cascada de efectos negativos para todas las partes.

Donde también se constataron discrepancias fue en materia de inmigración, después de las duras críticas que Trump ha vertido esta semana contra la política de Alemania en este ámbito, que, a su juicio, hace aumentar la criminalidad.

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America!