Un único registro europeo sobre terrorismo yihadista

La Haya/Bruselas (EuroEFE).- La agencia europea para asuntos judiciales, Eurojust, emplazó este miércoles a los países europeos a unirse a un registro común, en el que ya se encuentran Estados como España, que recoge detalles de los casos relacionados con el terrorismo yihadista para "coordinar las investigaciones" y facilitar la "colaboración".

"Tenemos que intercambiar más información a nivel europeo para apoyar la cooperación judicial y la coordinación de las investigaciones. Es necesario un registro común para poder cruzar datos y consultarlo cuando sea necesario para las autoridades correspondientes", explicó el director del equipo antiterrorista en Eurojust, Fréderic Baab.

Asimismo, anunció que los Ministerios de Justicia de España, Bélgica, Francia y Alemania ya se han comprometido a formar parte de ese registro, que pretende ser una "central" en la que se intercambie información a nivel europeo para apoyar la cooperación judicial y las investigaciones de los países miembros.

En una rueda de prensa en La Haya, fiscales y miembros de Eurojust explicaron su estrategia para aumentar la coordinación de las investigaciones penales en cuestiones terroristas, tanto de responsables de ataques yihadistas en la Unión Europea (UE) como de combatientes europeos retornados.

Estrategias distintas

El presidente de Eurojust, Ladislav Hamran, recordó que en la actualidad los países europeos "trabajan de maneras diferentes" cuando se está investigando un ataque terrorista que ocurrió en su territorio y "eso es dañino" para lucha contra el terrorismo.

"Estamos trabajando para superar las diferencias y para garantizar que los Estados miembros puedan reunir pruebas que sean lo suficientemente fuertes como para poner a los criminales tras las rejas", dice Hamran.

Baab hizo hincapié en "la necesidad urgente" de dar una "respuesta judicial común al problema de los retornados", los combatientes de países europeos que vuelven de Irak y Siria después de haberse unido al grupo autodenominado terrorista Estado Islámico (EI).

Por su parte, el fiscal general de la Corte de París, François Molins, añadió que en los últimos años "hay mucha gente volviendo" de países en conflicto y otros que aún siguen ahí tras sumarse al

EI, pero advirtió de que, sean hombres, mujeres o menores de edad, "todos serán juzgados y están siendo investigados a nivel criminal".

Cooperar frente a los "retornados"

El fenómeno de los "retornados" no concierne a un solo país de la Unión, sino a todos y cada uno de ellos, aunque "difiera en magnitudes" dijo el fiscal francés, quien destacó el "gran número" al que se enfrenta su país, Francia, de donde han salido cientos de nacionales hacia territorios en manos del EI.

Por su parte, Frederic van Leeuw, fiscal federal de Bélgica, recordó que los "retornados" también cometieron atentados terroristas contra civiles de Irak y Siria, dos países no europeos y con los que "no existe coordinación ni convenciones ad hoc", por ejemplo, y "donde los que se quedan afrontan sentencias como la pena de muerte".

Subrayó varias categorías de casos, como los niños nacidos en territorios del EI o los que han ido con sus padres desde Europa, pero que han perdido a su progenitor y su madre se volvió a casar con otro yihadista, "lo que hace que tenga varios hijos" de diferentes padres.

"¿Qué hacemos? ¿Los separamos de su madre? ¿Qué pasaría si los devolvemos aquí todos? Son todas preguntas muy complicadas y que hacen necesaria una política judicial común en la Unión Europea", advirtió.

Europol advierte del aumento de la extrema derecha

La extrema derecha violenta ha aumentado en la Unión Europea, en parte por la "percepción de islamización" derivada de la inmigración, advirtió este miércoles Europol en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (PE).

"El espectro de la extrema derecha violenta se está expandiendo, en parte por el fuel de la percepción de islamización de la sociedad y la ansiedad sobre la inmigración", asegura el informe anual de tendencias del terrorismo de Europol.

El director del Centro de Contraterrorismo de Europol, el español Manuel Navarrete, señaló que es "muy preocupante" la tendencia al alza de los grupúsculos de extrema derecha, aunque se congratuló de que los países estén "tomando cartas en el asunto".

