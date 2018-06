Erdogan aumenta su poder tras una campaña con ventajas

Estambul (EuroEFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se convirtió en las elecciones del domingo en el mandatario más poderoso de la Turquía contemporánea, pero lo hizo tras una campaña electoral en la que gozó de ventajas y marcada por la desigualdad, según criticaron este lunes observadores internacionales.

"Las restricciones de las libertades fundamentales que hemos visto han tenido un impacto en estas elecciones", juzgó en rueda de prensa Ignacio Sánchez Amor, coordinador de la misión de observación electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) .

Los observadores concluyeron que los electores tuvieron "auténticas opciones" de voto y que las irregularidades durante el proceso de votación y recuento habían sido menores.

Pero destacaron que la campaña había sido injusta para la oposición, empezando con la convocatoria, por sorpresa, de elecciones anticipadas, casi año y medio antes de lo previsto.

"Las elecciones son un proceso, y la jornada de votación no es el único día de este proceso", subrayó la diputada ucraniana Olena Sotnyk, miembro de la misión de la OSCE.

Los observadores destacaron especialmente que los partidos opositores tuvieron menos acceso a los medios de comunicación.

La Comisión Electoral Suprema (YSK), anunció que los resultados definitivos serán publicados el 5 de julio, pero adelantó que Erdogan había ganado las elecciones presidenciales con el 52,6 por ciento de los votos.

En las presidenciales, que se celebraron también el pasado domingo, el partido de Erdogan, el islamista Justicia y Desarrollo (AKP), habría obtenido 295 escaños, según el cálculo actualizado publicado este lunes por la agencia de noticias Anadolu.

El partido perdería así la mayoría absoluta que mantenía desde 2002, en un hemiciclo que ha sido ampliado de 550 a 600 escaños.

Pero el AKP podrá gobernar cómodamente gracia a su coalición con el derechista Movimiento de Acción Nacionalista, con 49 escaños.

El opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata) obtiene 146 diputados, mientras que su socio de coalición, el Partido IYI, tendrá 43, y el izquierdista y prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), 67.

En cualquier caso, el Parlamento pierde poder con la implantación en esta nueva legislatura de un sistema en el que el presidente asume las funciones ejecutivas del primer ministro, con capacidad de elegir a los miembros del Gobierno sin necesidad de aprobación parlamentaria.

Entra así plenamente en vigor la reforma constitucional aprobada en referéndum el año pasado.

De esta forma, Erdogan es el mandatario turco con más poder desde Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República turca en 1923 y que gobernó el país con un sistema de partido único hasta su muerte en 1938.

"Turquía entra en un proceso peligroso. Ha cortado sus lazos con los valores democráticos y el sistema parlamentario. Estamos ahora totalmente bajo un régimen de un solo hombre", advirtió Muharrem Ince, el candidato del CHP a la Presidencia, que obtuvo el 30,7 % de los apoyos.

La prensa más cercana a Erdogan, por su parte, interpreta el resultado favorable como una señal de que gran parte del electorado, sobre todo entre las generaciones mayores, valora la gestión eficaz del AKP, que trajo mejoras económicas para importantes sectores de la población, y apuesta por la estabilidad que creen ofrece Erdogan, en el poder desde 2002.

Bruselas condena la restricción de libertades

La Unión Europea condenó este lunes "el marco legal restrictivo" bajo el que se han desarrollado las elecciones en Turquía, ya que derechos como el de reunión, expresión y prensa han estado restringidos, indicó basándose en los informes de los observadores internacionales de la OSCE.

La participación del 87 % de la población reafirma "el fuerte apego del pueblo turco a los procesos democráticos", indican en una declaración conjunta la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini y el comisario europeo de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn.

"En general, Turquía se beneficiaría de abordar urgentemente las principales deficiencias relacionadas con el Estado de Derecho y los derechos fundamentales", concluye la declaración del Servicio de Acción Exterior de la UE.

