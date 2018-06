España respalda una iniciativa paneuropea de defensa liderada por París

Luxemburgo (EuroEFE).- Un total de 10 países europeos, entre ellos España, han dado este lunes luz verde a una iniciativa de Defensa impulsada por Francia al margen de la Unión Europea (UE) que incluye al Reino Unido, para coordinar y hacer frente a situaciones de crisis en Europa.

La titular española de Defensa, Margarita Robles, confirmó durante el consejo de ministros de Defensa celebrado en Luxemburgo el apoyo de España a la denominada "Iniciativa Europea de Compromiso Estratégico", firmada por diez países e impulsada en su inicio por el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

La iniciativa busca el desarrollo de una "cultura estratégica compartida", cuyo principal objetivo es crear un espacio común de anticipación operativa, inteligencia, planeamiento y apoyo mutuo.

Macron ha logrado el apoyo de ocho países, Alemania, España, Portugal, Holanda, Bélgica, Estonia, Reino Unido y Dinamarca. Italia, que inicialmente apoyaba la iniciativa, se mantiene de momento al margen a raíz del cambio de Gobierno, informaron a Efe fuentes diplomáticas.

En plenas negociaciones del "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), Francia ha impulsado este proyecto que ha despertado reticencias sobre su compatibilidad con la recién puesta en marcha iniciativa europea.

La alta representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogherini, descartó que esta pueda solapar al gran proyecto de Defensa y Seguridad europeo en marcha, la denominada PESCO, sino que ambos pueden ser complementarios.

"With defence and FMs this morning we'll look at the implementation of all our package on #EUDefence and security from #PESCO projects to the financial instruments we have proposed" @FedericaMog discusses today's #FAC agenda pic.twitter.com/j1E0GQbW5N