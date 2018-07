Trump: "Alemania es prisionera de Rusia"

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este miércoles que Alemania es "prisionera" de Rusia por la energía que recibe desde ese país y, en particular, por el proyecto de gasoducto Nord Stream II, que conectará directamente Rusia con Alemania.

"Alemania, en lo que a mí respecta, está prisionera de Rusia porque está obteniendo gran parte de su energía de Rusia", declaró el mandatario al inicio de una reunión bilateral con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, previa a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza que se celebra este miércoles y jueves en Bruselas.

Trump insistió en que considera "muy triste" que Alemania haga un acuerdo "masivo" de gas y petróleo con Rusia, mientras "se supone" que Estados Unidos debe proteger a sus aliados frente a Moscú.

"Alemania paga miles y miles de millones de dólares al año a Rusia", criticó Trump, quien calificó la situación de "muy inadecuada" y dijo lamentar que el excanciller alemán Gerhard Schröder presida el gasoducto Nord Stream 2, a cargo de la gasista estatal rusa Gazprom.

"Alemania está totalmente controlada por Rusia, porque recibe entre el 60 y el 70 % de su energía de Rusia en el nuevo gasoducto", dijo Trump, quien se preguntó "si es adecuado porque a mí me parece que no y creo que es una cosa muy mala para la OTAN, no creo que debiera pasar y creo que deberemos hablar sobre ello con Alemania", afirmó.

Washington paga más que los demás aliados

Trump criticó que Alemania destine algo más del 1 % del PIB al gasto militar, mientras que Estados Unidos aportó en 2017 el 3,57 %, según los datos de la Alianza.

Dijo que Washington paga "mucho dinero" para proteger a los socios de la OTAN, frente a los demás aliados, que invierten menos en Defensa, y reconoció que otros presidentes de la primera potencia mundial ya plantearon esas diferencias.

"Yo lo quiero plantear porque creo que es muy injusto con nuestro país, con nuestro contribuyente, y creo que esos países deben aumentar (el gasto militar) no en periodo de diez años, sino inmediatamente", afirmó.

De hecho, agregó que Alemania es "un país rico" y podría incrementar "mañana" la inversión "y no tener problema".

"No creo que sea justo hacia los Estados Unidos, así que tendremos que hacer algo", dijo.

Los países de la OTAN acordaron en la cumbre de Gales de 2014 destinar en una década el 2 % de su PIB al gasto militar, lo cual se ha convertido en la principal exigencia de Donald Trump a sus aliados.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, indicó que la Alianza está formada por 29 países y existen "a veces" diferencias y desacuerdos.

"Pero la fortaleza de la OTAN es que, pese a esas diferencias, siempre hemos sido capaces de unirnos", comentó.

Trump en Europa: entre el recelo a la OTAN y el optimismo hacia Putin

inició en la noche del martes una gira europea de casi una semana precedida por una nueva oleada de críticas a la OTAN y la Unión Europea (UE), pero con optimismo respecto a su primera cumbre con el mandatario ruso, Vladímir Putin, prevista para el próximo lunes en Helsinki.

Un día antes de reunirse en Bruselas con los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN durante la cumbre de la Alianza Atlántica, Trump no dudó en repetir sus habituales críticas a los miembros de esa organización, mientras se mostraba esperanzado sobre el resultado de su reunión con Putin.

President Trump has landed in Brussels, where he will participate in the NATO Summit. Follow @realDonaldTrump , @WhiteHouse , and @USNATO for updates. pic.twitter.com/9jkceAdm49

"Tengo (en este viaje) a la (cumbre de la) OTAN, tengo al Reino Unido, que está con cierta agitación, y tengo a Putin. Francamente, Putin puede ser el más fácil de todos. ¿Quién lo habría pensado?", dijo Trump a los periodistas poco antes de embarcar en su avión presidencial Air Force One rumbo a Bruselas.

El mandatario insistió en que todos los miembros de la OTAN deberían aportar al menos el 2 % de su producto interior bruto (PIB) a la defensa común, para reducir la carga financiera estadounidense.

"La OTAN no nos ha tratado de forma justa, pero creo que lo resolveremos de alguna forma", aseguró a los periodistas.

"Morosos" en la OTAN

"Muchos países de la OTAN, a los que se espera que nosotros defendamos, no solo no llegan a su compromiso actual del 2 % (que es bajo), sino que también son morosos y deben varios años en pagos que no se han hecho. ¿Se lo reembolsarán a EE.UU.?", tuiteó luego el presidente, poco antes de aterrizar en la capital belga.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.?