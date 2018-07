La sede contra la piratería de la UE, de Londres a Rota tras el "brexit"

Bruselas (EuroEFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) ha decidido trasladar a la ciudad gaditana de Rota el cuartel general de la fuerza naval de la operación europea Atalanta contra la piratería en el Índico.

La reubicación, que se producirá como consecuencia del abandono del Reino Unido de la UE, conllevará también el traslado de la sede del Centro de Seguridad Marítima del Cuerno de África a la localidad francesa de Brest desde su actual ubicación en la ciudad británica de Northwood.

El cambio de localización se formalizará el próximo 29 de marzo de 2019, cuando se haga efectivo el "brexit", indicó el Consejo en un comunicado.

La decisión del traslado viene acompañada del anuncio de la prolongación del mandato de la operación Atalanta de la EU NAVFOR para la disuasión, prevención y represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia hasta el 31 de diciembre de 2020.

El vicealmirante español Antonio Martorell Lacave será el nuevo comandante de la operación, en sustitución del general de división Charlie Stickland.

Today, @EUCouncil prolongs @EUNAVFOR #Somalia Operation Atalanta, decides to relocate heaquarters to #Rota & to #Brest and chooses new Operation Commander, Vice Admiral Antonio Martorell Lacave from @Armada_esp to take command from @MajGenStickland



Read: https://t.co/sAa1wBDVSi