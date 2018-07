Sanciones de Bruselas a seis entidades por construir el puente de Kerch

Bruselas (EuroEFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) añadió este martes a la lista de sancionados por la crisis separatista en el este de Ucrania a seis nuevas entidades que participaron en la construcción del puente de Kerch, que une Rusia con la península de Crimea anexionada ilegalmente por Moscú.

"Con su actuación, estas entidades han contribuido a la consolidación del control que ejerce Rusia sobre la península de Crimea, anexionada ilegalmente, lo que a su vez menoscaba aún más la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania", dijo en un comunicado la institución que representa a los Estados miembros.

The EU adds six entities involved in the construction of the #Kerch Bridge connecting the illegally annexed #Crimea to #Russia to sanctions list. #Ukraine

