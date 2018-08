Mogherini ofrece a la ASEAN mayor cooperación entre ambas regiones

Bangkok (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, ofreció este viernes a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) mayor cooperación entre ambas regiones, durante una reunión en Singapur.

"Desde el libre comercio a la migración, desde la defensa hasta el contraterrorismo y el cambio climático, juntos podemos fortalecer nuestras dos regiones", señaló Mogherini en la reunión ministerial ASEAN-UE.

"The EU is a natural partner for those who also view cooperation as key, multilateralism as essential, and win-win solutions where others see a zero-sum game" @FedericaMog speaks to @BusinessTimes ahead of the @ASEAN Regional Forum in Singapore https://t.co/DZmowWMFS5 pic.twitter.com/uHpLo3ZR4c — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 2 de agosto de 2018

"Podemos hacerlo por Europa, por el Sudeste Asiático y por el resto de nuestro turbulento mundo que realmente necesita un punto de referencia positivo en estos tiempos difíciles", añadió la diplomática italiana.

Mogherini opinó que, si ambas regiones unen fuerzas, pueden establecer nuevos estándares en el comercio internacional.

"La Unión Europea y la ASEAN se encuentran muy lejos geográficamente hablando, pero no pueden estar más cerca cuando se trata de acometer los asuntos internacionales", manifestó la europea.

Mogherini tienen previsto participar mañana en Singapur en el Foro Regional de la ASEAN (ARF), un organismo centrado en asuntos de seguridad.

El 5 y 6, la jefa de la diplomacia europea visitará Corea del Sur para reunirse con el primer ministro surcoreano, Lee Nak-yeon, la ministra de Asuntos Exteriores, Kang Kyung-wha, y el ministro de Unificación, Cho Myung-gyun. Mogherini visitará Wellington el 7 y el 8 estará en Sidney, la última escala de esta gira.

La ASEAN está formada por Birmania (Myanmar), Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Do you know that life expectancy in #ASEAN has increased by 15 years since 1967?

Enrolment rates for tertiary education in ASEAN have doubled since 1990. Please check out the infographics to learn more about social progress in ASEAN. pic.twitter.com/dedgip6KXR — ASEAN (@ASEAN) 3 de agosto de 2018

El ARF acoge, además de los anteriores, a Australia, Bangladesh, Canadá, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Japón, Mongolia, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Rusia, Sri Lanka, Timor Oriental y la UE.

Por Marco Zabaleta con aportaciones de Paula G. Mora (edición: Catalina Guerrero)

