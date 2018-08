Más ayuda europea para que España luche contra el terrorismo

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) dará a España 4,2 millones de euros adicionales para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, informó este lunes el Ejecutivo comunitario.

La asistencia de emergencia se financiará con cargo al Fondo Interno de Seguridad, según la CE.

We have increased support for Spain with an additional €4.2 million to fight terrorism and organised crime.

This will go towards equipment and technology to protect public spaces and fight online crime.#SecurityUnion pic.twitter.com/idngRuVvE3