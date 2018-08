La UE protege a sus empresas ante las sanciones de EEUU a Irán

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea lamentó este lunes el restablecimiento de sanciones a Irán por parte de Estados Unidos tras la retirada de Washington del acuerdo nuclear y recordó que el martes entra en vigor la respuesta de la UE para proteger a las empresas europeas de los efectos de esas medidas.

Protecting EU companies doing legitimate business in Iran and mitigating the impact of the re-imposed US-Iran sanctions. The EU's updated Blocking Statute enters into force tomorrow, 7 August → https://t.co/IhuUJVYVCG #IranDeal #JCPOA

Así lo indicaron en un comunicado conjunto la alta representante de la UE para Política Exterior, Federica Mogherini, y los ministros de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian; de Alemania, Heiko Maas, y de Reino Unido, Jeremy Hunt.

We deeply regret the re-imposition of sanctions by the US, due to the latter's withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action #JCPOA

Joint statement: https://t.co/RnuBHcHnVJ@FedericaMog @JY_LeDrian @HeikoMaas @Jeremy_Hunt