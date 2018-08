La UE confia en el "fuerte liderazgo" de Bachelet en la defensa de los derechos humanos

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) celebra el nombramiento de la expresidenta de Chile Michel Bachelet como comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y dice confiar en su "fuerte liderazgo" en su nuevo cargo.

"Su papel y el de los organismos multilaterales es tanto más necesario en estos tiempos difíciles para los derechos humanos", indicó en un comunicado el servicio de Acción Exterior de la UE.

.@FedericaMog on the next UN High Commissioner for #HumanRights https://t.co/NcE2s9d7FN