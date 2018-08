Políticos europeos inician una campaña en favor de una activista deportada de Polonia

Varsovia (EuroEFE).- Casi un millar de personas, entre ellos el premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, y la comisaría Europea Elzbieta Bienkowska, se han sumado a una campaña para pedir la readmisión en la Unión Europea de la activista ucraniana Lyudmyla Kozlovska, deportada por promover los valores democráticos en Polonia, según afirman desde esta iniciativa.

Lyudmyla Kozlovska, casada con un ciudadano polaco desde hace cinco años, dirigía desde Varsovia la organización no gubernamental fundación Open Dialog, una organización en defensa de la democracia en el espacio post-soviético desde la que venía ejerciendo una fuerte crítica al Gobierno de Polonia, según informan medios polacos.

Kozlovska y su marido habían acusado al Ejecutivo del partido nacionalista Ley y Justicia (PiS) de amenazar la democracia y el estado de Derecho en Polonia.

