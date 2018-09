Irán pide medidas concretas a la UE para salvar el acuerdo nuclear

Viena (EuroEFE).- El vicepresidente de Irán y responsable del programa nuclear de ese país, Ali Akbar Salehí, instó este lunes a Francia, Reino Unido y Alemania a que den un paso más y pongan en marcha medidas concreta para salvar el acuerdo nuclear con Irán, después de que EEUU lo haya abandonado.

En un discurso ante el pleno de la 62 Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Salehí dijo que las propuestas europeas para mantener a flote el acuerdo son "alentadoras", aunque "deben ser complementadas aún más mediante pasos más sólidos y concretos".

