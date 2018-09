Susanna Terstal, enviada especial de la UE para la paz en Oriente Medio

Bruselas (EuroEFE).- La diplomática holandesa Susanna Terstal es la nueva enviada especial de la Unión Europea (UE) para el proceso de paz en Oriente Medio, tal y como anunció este martes el Consejo de la UE.

Terstal entró en 1994 a formar parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que ocupó diferentes cargos en su departamento jurídico, hasta ser nombrada embajadora de Holanda en Angola entre 2012 y 2015, y en Irán hasta 2018, indicó el Consejo en un comunicado.

