La UE extiende dos años su misión en Níger

Bruselas (EuroEFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, prorrogó este lunes dos años el mandato de la misión comunitaria en Níger (EUCAP Sahel Níger) y le concedió un presupuesto de 63,4 millones de euros para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2020.

Desde su puesta en marcha en 2012, la misión proporciona asesoramiento y formación para prestar apoyo a las autoridades nigerinas en el fortalecimiento de sus capacidades de seguridad.

Asimismo, apoya el desarrollo de las capacidades de los actores de la seguridad nigerinos en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada.

