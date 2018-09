Bruselas mantiene que la prioridad en Idlib es proteger a los civiles

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) manifestó este martes que el acuerdo entre Turquía y Rusia para rebajar la tensión en la ciudad siria de Idlib debe tener como prioridad proteger a los civiles y las infraestructuras, así como asegurar el acceso de la ayuda humanitaria.

"Esperamos que el acuerdo" que lograron este lues los presidentes de Turquía y Rusia "garantice la protección de las vidas de civiles y la infraestructura, y un acceso humanitario sostenible sin obstáculos", indicó la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kocijancic, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acordaron este lunes crear una zona desmilitarizada en la provincia siria de Idlib, que será patrullada por las policías militares turca y rusa.

"Hemos dicho repetidamente que la ofensiva militar en Idlib, que habría puesto en peligro a aproximadamente tres millones de personas que viven en la región, corre el riesgo de resultar en una nueva catástrofe humanitaria que tiene que ser evitada a toda costa", enfatizó Kocijancic.

En ese contexto, dijo que la UE ha solicitado "repetidamente proteger a los civiles como un asunto prioritario".

Según el acuerdo ruso-turco, hasta el próximo 15 de octubre se creará una zona desmilitarizada de hasta 20 kilómetros que dividirá las posiciones de las tropas gubernamentales sirias y la oposición armada respaldada por Turquía.

La suspensión de la ofensiva del Gobierno sirio contra Idlib, que se daba como un hecho por el respaldo del Kremlin, supone una gran victoria para Erdogan, que había dejado claro que no retiraría a sus tropas de la zona y que temía una ola de refugiados.

Hasta ahora Rusia, al igual que Irán, habían defendido la necesidad de que el Ejército gubernamental sirio lanzara una ofensiva para recuperar el control de esta provincia.

La portavoz del Ejecutivo comunitario insistió igualmente en que la UE mantiene su apoyo a los esfuerzos del enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, para lograr una "solución política inclusiva, creíble y sostenible" en el país.

