La crisis en Venezuela, en la agenda del canciller colombiano en Bruselas

Bruselas (EFE).- El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, trató este martes con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, los riesgos de la crisis venezolana para la región, en el marco de la visita oficial que realiza a Bélgica, donde también abordó en la sede de la OTAN la cooperación con su país como socio global de la Alianza.

Holmes Trujillo hizo balance con Mogherini de las "excelentes relaciones" entre la UE y Colombia, en un encuentro en el que ambos acordaron reforzar aún más sus lazos en diversas áreas, incluido en el marco de la Alianza del Pacífico, explicó la Comisión Europea en un comunicado.

Uno de los principales asuntos abordados en la reunión fue la situación en Venezuela y las "difíciles condiciones" a las que se enfrentan muchos venezolanos dentro y fuera del país, así como los "desafíos" que esa crisis entraña para otros Estados de la región, precisó la Comisión.

Tanto Mogherini como el canciller colombiano enfatizaron la importancia de implementar el acuerdo de paz alcanzado con la guerrilla de las FARC, y la política italiana reiteró el compromiso de la UE a la hora de apoyar a Colombia "en su camino hacia una paz sostenible, en beneficio del pueblo colombiano".

La alta representante de la UE para la Política Exterior confirmó a Holmes Trujillo su disposición a "trabajar estrechamente" con el Gobierno de Colombia para "seguir profundizando la duradera asociación" entre las dos partes.

