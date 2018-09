Los móviles alimentan nuevos tipos de cibercrimen y pedofilia

La Haya (EuroEFE).- Europol alertó este lunes sobre el aumento y la creación de nuevas técnicas de cibercrimen y calificó de "inquietante" el elevado número de delitos "a niveles inimaginables" de explotación sexual infantil que existen en la red, vinculados en gran medida al creciente uso de teléfonos móviles.

"Los cibercriminales están adoptando nuevas técnicas creativas para apuntar a sus víctimas a un ritmo sin precedentes. Este informe solo tiene un objetivo en mente: evitar que generen a sus próximas víctimas", sostiene el documento de Europol, con sede en La Haya.

JUST RELEASED! Europol's Internet Organised Crime Threat Assessment #IOCTA2018 is out now! Stay ahead of the new methods, trends and our developments in #cybercrime. Read it here: https://t.co/WP3krpGpZz pic.twitter.com/1WYF0lLhie