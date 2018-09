La UE creará un canal para facilitar negocios con Irán tras sanciones de EEUU

Naciones Unidas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) va a crear una entidad especial para facilitar los negocios con Irán y evitar así las sanciones impuestas por Estados Unidos tras su salida del acuerdo nuclear con Teherán.

Así lo anunció la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, tras una reunión entre Irán y las cinco potencias que siguen respaldando el pacto (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania).

LIVE #IranDeal: Press Point by @FedericaMog following E3/EU+2 and Iran ministerial meeting on the implementation of the #JCPOA #UNGA https://t.co/dBbrMio7w6