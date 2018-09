Bono hablará de oportunidades para África y Europa en el PE

Bruselas (EuroEFE).- El líder de la banda irlandesa U2, Bono, comparecerá en el Parlamento Europeo el próximo 10 de octubre para abordar las oportunidades futuras para África y Europa, anunció hoy el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani.

"Bono, cofundador de ONE Campaign, un gran campeón para Europa y para África, vendrá al Parlamento Europeo el 10 de octubre para debatir oportunidades para ambos continentes", anunció Tajani a través de su cuenta de la red social Twitter.

Bono, co-founder of the @ONECampaign , a great champion for Europe and Africa, is coming to the European Parliament on 10 October to discuss opportunities for both our continents.

El artista, con un nutrido historial vinculado a causas solidarias como el desarrollo en el continente africano como atestigua su implicación en ONE Campaign, una ONG dedicada a luchar contra la extrema pobreza en África, intervendrá en la sede de la Eurocámara en Bruselas.

El director general de comunicación y portavoz del PE, el español Jaume Duch, celebró la cita parlamentaria de la estrella irlandesa de rock y subrayó que la UE necesita "gente como Bono para recordarnos que Europa es un proyecto para todos nosotros que merece ser defendido".

Good news. We need people as Bono to remind us that Europe is a project for all of us and worth to be defended. @U2 #thistimeimvoting https://t.co/F1AojJ1twt