Ocho candidatos al Premio Sájarov 2018

Bruselas (EuroEFE).- Un grupo de ONG de salvamento de inmigrantes en el mar Mediterráneo y el director de cine ucraniano que se encuentra encarcelado, Oleg Sentsov, figuran entre los ocho candidatos al Premio Sájarov de Libertad de Conciencia que entrega el Parlamento Europeo y que fueron presentados este jueves en Bruselas.

En el acto de presentación de los candidatos, que son propuestos por un grupo político o un mínimo de 40 eurodiputados, estuvo también presente la polémica por la candidatura de la activista antiaborto Mary Wagner.

The nominees for the 2018 #SakharovPrize for Freedom of Thought have been announced. Find out who they are and why they were nominated. https://t.co/xR7v0aJ9cF pic.twitter.com/VMDcTQwo7q

Destacan las candidaturas del director ucraniano encarcelado en Rusia Oleg Sentsov, a iniciativa del Partido Popular Europeo (PPE), y sobre todo las once ONG de salvamento de inmigrantes, propuesta conjunta del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) y el Grupo de Los Verdes, que cuentan con el respaldo de un mayor número de eurodiputados.

Las ONG que forman el grupo nominado son Proactiva Open Arms, SOS Mediterranée, Médicos Sin Fronteras, Sea-Watch, Sea Eye, Jugend Rettet, Lifeline, MOAS, Save the Children, Refugee Foundation y Proem-AID.

Oleg Sentsov had courage to oppose illegal annexation of part of his country. Now he has also become a symbol of around 70 other Ukrainian citizens illegally arrested and convicted. By supporting him we stay true to our own convictions https://t.co/zyWxmyWhNC … #SakharovPrize