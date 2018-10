La UE ve una "oportunidad histórica" en el resultado del referéndum en Macedonia

Bruselas (EuroEFE).- La Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, y el comisario europeo de Política de Vecindad, Johannes Hahn, consideraron este lunes una "oportunidad histórica" el resultado del referéndum consultivo celebrado el domingo en Macedonia para cambiar el nombre del país.

"Es una oportunidad histórica no solo para la reconciliación de la región sino también para que el país avance en su camino hacia la Unión Europea (UE)", manifestaron en un comunicado conjunto.

Yesterday, in a peaceful and democratic vote in the former Yugoslav Republic of Macedonia, an overwhelming majority of those who exercised their right to vote said yes to the Prespa agreement on the name issue and their European path https://t.co/xCEhhZyj59