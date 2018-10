El nuevo canal de cooperación Irán-UE, en su fase final

Teherán (EuroEFE).- La creación de una entidad especial que facilitará los negocios entre la Unión Europea (UE) e Irán, y evitar así las sanciones impuestas por EEUU tras su salida del acuerdo nuclear con Irán, está en su fase final, informó hoy el Ministerio iraní de Exteriores.

"En algunas áreas nos hemos acercado a acuerdos con Europa, que debe suministrar todas las exigencias de Irán, y el mecanismo de cooperación se está finalizando", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Bahram Qasemí, según la agencia oficial iraní de noticias IRNA.

En la reciente reunión que mantuvieron en Nueva York, los ministros de Exteriores de Irán y de las cinco potencias que siguen respaldando el pacto (Francia, Reino Unido, China, Rusiay Alemania) acordaron completar los programas de cooperación, dijo Qasemí.

En esa reunión, las potencias discutieron "propuestas prácticas para mantener y desarrollar canales de pago, notablemente la iniciativa para establecer un vehículo especial para facilitar los pagos vinculados con las exportaciones iraníes, incluido el petróleo, y sus importaciones", según la declaración final.

