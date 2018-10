Macedonia solo entrará en la OTAN si acepta el pacto con Grecia, según Stoltenberg

Bruselas (EuroEFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó este martes que "la única manera" de que Macedonia sea un miembro de la Alianza es "implementar el acuerdo" con Grecia sobre el nombre definitivo para ese país, que pasaría a llamarse República de Macedonia del Norte.

"La única manera de formar parte de la OTAN es aceptando e implementando este acuerdo con Grecia. No hay otra vía", afirmó Stoltenberg en rueda de prensa, a raíz del mensaje contradictorio del referéndum sobre el pacto, celebrado el domingo en Macedonia, y que resultó inválido por la escasa participación pero puso de manifiesto una apabullante victoria del sí entre los que votaron.

"Ahora Skopje tiene que decidir el camino a seguir", dijo, antes de insistir en que "no hay alternativa posible" y, en el caso de que se aplique el acuerdo, "la OTAN está lista para dar la bienvenida al país como trigésimo miembro".

We encourage Skopje to seize this historic opportunity. Read my joint statement with @eucopresident on the consultative referendum in: https://t.co/EmYAXcwljM