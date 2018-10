La UE pide a Ortega el fin del uso "desproporcionado" de la fuerza

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea, a través de su Servicio de Acción Exterior, exigió este martes al Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que ponga fin al "uso desproporcionado de la fuerza" contra los manifestantes, aplique el Estado de derecho y acabe con el clima de "impunidad" reinante en ese país centroamericano.

"Llamamos al Gobierno de Nicaragua a poner fin al uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, frenar los arrestos basados en leyes que criminalizan la protesta pacífica, poner en libertad a los manifestantes pacíficos" y garantizar un proceso justo contra los detenidos, señaló la UE en un comunicado.

Declaration by the High Representative @FedericaMog on behalf of the European Union on the situation in #Nicaragua



"Basic principles of democracy, accountability & rule of law continue to be severely undermined"



FULL TEXT: https://t.co/nNBwi1v4zX