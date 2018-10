Gasto en defensa y amenaza rusa, puntos fuertes de la ministerial de la OTAN

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Defensa de la OTAN abordarán este miércoles y jueves en Bruselas la situación de la amenaza rusa, ante las advertencias de Estados Unidos sobre el desarrollo de un nuevo sistema de misiles por parte de Moscú, y evaluarán los avances del gasto militar de los países aliados.

En rueda de prensa previa a la reunión, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, manifestó la "preocupación" por la "falta de respeto de Rusia hacia sus compromisos internacionales", incluido el tratado de eliminación de misiles nucleares de medio y corto alcance (INF).

"Ahora este tratado está en peligro por las acciones de Rusia. Después de años de negaciones, Rusia ha reconocido recientemente la existencia de un nuevo sistema de misiles, llamado 9M729. (...) Es urgente que Rusia responda a estas preocupaciones de manera sustancial y transparente", consideró.

El político noruego se refirió así a las preocupaciones manifestadas por Washington, que asegura que Rusia ha empezado a desplegar este misil.

Estados Unidos "ha compartido datos de inteligencia con nosotros, pero no daré detalles. Solo diré que estamos extremadamente preocupados", afirmó.

La representante de Estados Unidos ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison, estimó que es decisión de Moscú "retirar" el misil y que, llegado el caso, Washington evaluará "la posibilidad de eliminarlo", dado que es "un misil que podría alcanzar cualquiera" de los países aliados, "en Europa y América".

El tratado, firmado por los socios en 1987, prohíbe una categoría de armas entre las que estaría este sistema de misiles y representa "un elemento crucial para la seguridad" de los aliados, tanto en Europa como en América, agregó Stoltenberg.

"Rusia no ha dado respuestas creíbles sobre este nuevo misil. Todos los aliados están de acuerdo en que la evaluación más plausible es que Rusia esté en violación del tratado. Es urgente que responda a estas preocupaciones de manera transparente", reiteró.

Stoltenberg avanzó que los aliados revisarán estos días la postura nuclear de la OTAN "en respuesta a las amenazas convencionales, híbridas y cibernéticas".

