Juncker propone cambiar unanimidad por mayoría en decisiones de política exterior

Viena (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) debe hablar con una sola voz en los foros internacionales y, para que eso sea posible, las decisiones deben adoptarse por mayoría cualificada y no por unanimidad como se hace ahora, propuso este viernes en Viena el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

"Los europeos necesitamos ser más capaces de tomar decisiones en cuestiones de política internacional", declaró Juncker en un discurso en el Parlamento de Austria.

"Ha llegado el momento de que los europeos, junto a la soberanía nacional, reforcemos la soberanía del conjunto de Europa", agregó el presidente, quien reiteró que si la UE no habla con una sola voz "se debilita" y "pierde credibilidad".

.@JunckerEU sets out his priorities for Europe’s #ForeignPolicy: 1. Sustainable economic relationship w/ #Africa 2. More effective EU role on world stage via #QMV, stronger int’l role of #Euro 3. Continue concluding #FTA with partners to protect our interests & values pic.twitter.com/HZtFSo3MlO