La UE podrá imponer sanciones por uso de armas químicas

Luxemburgo (EuroEFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron este lunes un nuevo marco legal que les permitirá imponer sanciones por la proliferación o el uso de armas químicas.

"La UE podrá ahora imponer sanciones a personas y entidades implicadas en el desarrollo y uso de armas químicas en cualquier lugar, independientemente de su nacionalidad y ubicación", indicó en un comunicado el Consejo de la UE, institución que representa a los Estados miembros de la Unión.

