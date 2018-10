La UE espera "total claridad" en la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi

Luxemburgo/Estambul/Ankara (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, aportó por "una investigación total por parte de las autoridades de Arabia Saudí, total cooperación con las autoridades turcas" por el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi, que desapareció el pasado día 2 después de entrar en el consulado de su país en Estambul.



"Esperamos que haya transparencia y total claridad sobre lo que pasó", afirmó Mogherini a su llegada al Consejo de ministros de Exteriores que celebrado este lunes en Luxemburgo.

#Kashoggi: "The EU expects a full investigation by the authorities of Saudi Arabia and full cooperation with the Turkish authorities [..] We expect and we hope that there will be transparency and full clarity on what happened" @FedericaMog pic.twitter.com/WCokAgcTI8