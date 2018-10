Las "perturbadoras" circunstancias del "asesinato" de Khashoggi

Bruselas (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, destacó que están emergiendo las circunstancias "perturbadoras" del "asesinato" del periodista saudí Jamal Khashoggi después de que Arabia Saudí haya admitido que murió en su consulado en Estambul.

"Tras casi tres semanas, los hechos finalmente están emergiendo, confirmando que el periodista saudí Jamal Khashoggi fue asesinado en el Consulado General de Arabia Saudí en Estambul el 2 de octubre", indicó Mogherini en un comunicado.

Mogherini consideró las circunstancias de la muerte del periodista "profundamente perturbadoras", incluyendo la "impactante violación" de la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares y, en particular, su artículo 55, apuntó.

Por todo ello, señaló que la UE y sus socios "insisten en la necesidad de una investigación continuada, exhaustiva, creíble y transparente" que dé claridad a las circunstancias del asesinato y descubra a los responsables.

La política italiana expresó las condolencias de la UE a la familia y amigos de Khashoggi, y rindió "tributo a la memoria de este respetado periodista que estaba en contacto directo por su trabajo con muchas instituciones y organizaciones europeas".

"Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de prensa y la protección de periodistas en todo el mundo", añadió.

"La memoria de Jamal Khashoggi, la familia del periodista y sus amigos merecen justicia", concluyó.

