Merkel suspende la venta de armas a Arabia Saudí

Berlín (EuroEFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, anunció la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí porque no puede hacerse en las actuales circunstancias, en referencia al asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul (Turquía), admitido por Riad como "un tremendo error".

"En lo que respecta a las exportaciones de armas, estas no pueden tener lugar en el momento en que estamos", dijo Merkel en Berlín tras una reunión con responsables de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU).

Merkel antes había reiterado la condena a la muerte de Khashoggi que ya había expresado antes en un comunicado conjunto con el ministro de Exteriores, el socialdemócrata Heiko Maas.

La canciller alemana subrayó, además, que las explicaciones dadas hasta ahora por Riad no son suficientes y dijo que Berlín procurará coordinarse con sus socios para asumir una posición común ante el Gobierno saudí.

En el comunicado conjunto con Maas, Merkel había condenado "de la manera más tajante" la muerte de Khashoggi, ocurrida en el consulado de su país en Turquía, adonde el día 2 entró a resolver unos trámites.

"Condenamos el hecho de la manera más tajante. Esperamos transparencia de parte de Arabia Saudí con respecto a las circunstancias de la muerte. Los responsables tienen que ser llamados a rendir cuentas", se indica en el comunicado.

Maas, además, dijo en declaraciones a la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD) que tras la muerte de Khashoggi no hay base alguna para aprobar futuras exportaciones de armas a Arabia Saudí.

"No hay de momento una base que permita aprobar exportaciones de armas a Arabia Saudí", dijo Maas.

En los últimos meses ha habido críticas al Gobierno alemán por haber aprobado el envío de material militar a Arabia Saudí.

La aprobación de exportaciones de armas no depende de Exteriores sino del Ministerio de Economía.

Londres, París y Berlín exigen a Riad pruebas de su versión sobre Khashoggi

En un comunicado conjunto, Alemania, Reino Unido y Francia afirmaron que la versión que ha aportado Arabia Saudí sobre la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi requiere estar respaldada por "hechos" para ser considerada "creíble".

"Aún se mantiene la necesidad urgente de una clarificación sobre lo que ocurrió exactamente el 2 de octubre (fecha en la que desapareció Khashoggi cuando entró en el consulado de su país en Estambul a hacer unos trámites), más allá de las hipótesis planteadas hasta ahora por la investigación saudí", señala la nota conjunta.

Joint statement by Foreign Minister @HeikoMaas and his Frech and British colleagues @JY_LeDrian and @Jeremy_Hunt on the death of the Saudi journalist Jamal #Khashoggi.@francediplo @foreignoffice pic.twitter.com/CkT9FQeD7C