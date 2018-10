Tusk advierte contra la "hipocresia" y el "juego ambiguo" en el asesinato de Khashoggi

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió este miércoles que "el más ligero rastro de hipocresía" y de "juego ambiguo" por parte de la Unión Europea (UE) en el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi sería "una vergüenza".

The shocking killing of Saudi journalist #Khashoggi was a horrible crime. Even the slightest trace of hypocrisy would bring shame on us. The only European interest is to reveal all details, regardless of who is behind it.