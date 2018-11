España y otros seis países crean un registro judicial antiterrorista europeo

París (EuroEFE).- Siete países europeos, incluido España, han acordado crear un registro judicial antiterrorista en el seno de la Unión Europea (UE) con el objetivo de fomentar el intercambio de información tras un ataque y de mejorar las pesquisas en marcha.

La decisión fue ratificada en una reunión en París de los ministros de Justicia de Francia, España, Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Holanda.

La ministra francesa y anfitriona del encuentro, Nicole Belloubet, destacó ante la prensa que es una iniciativa que puede ponerse en marcha "inmediatamente", porque los textos necesarios para su aplicación ya existen.

Un sistema gestionado por Eurojust

Ese sistema estará gestionado por la agencia europea Eurojust de cooperación en materia judicial y aspira a aportar mayor claridad, seguridad y rapidez a las investigaciones tras un ataque, muchos de los cuales tienen implicaciones transnacionales.

Un intercambio de información eficaz, según destacó el presidente de Eurojust, Ladislav Hamran, es vital para coordinar mejor los esfuerzos conjuntos contra el terrorismo, razón que le llevó a considerar ese futuro registro como "un paso adelante en la dirección correcta".

“The Judicial #counterterrorism Register can bring clarity, security and speed to the investigations and increase our chances of bringing #terrorists to justice.” @Eurojust President Hamran at EU #CT conf @justice_gouv pic.twitter.com/ZL7RmvPzED