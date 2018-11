Trump a la UE: Si no paga, deberá protegerse a sí misma

Washington/Berlín (EuroEFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió de nuevo este lunes a la Unión Europea (UE) que pague por la protección militar que le ofrece su país, o deberán "protegerse a sí mismos".

La relación militar de EEUU y España es "ridículamente injusta", dijo Trump.

"Acabo de regresar de Francia, donde se logró mucho en mis encuentros con líderes mundiales. Nunca es fácil comentar el hecho de que EE.UU. debe ser tratado de manera justa, algo que no ocurre, tanto en defensa como comercio", indicó Trump en su cuenta de Twitter.

Just returned from France where much was accomplished in my meetings with World Leaders. Never easy bringing up the fact that the U.S. must be treated fairly, which it hasn’t, on both Military and Trade. We pay for LARGE portions of other countries military protection,........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de noviembre de 2018

.....hundreds of billions of dollars, for the great privilege of losing hundreds of billions of dollars with these same countries on trade. I told them that this situation cannot continue - It is, and always has been, ridiculously unfair to the United States. Massive amounts..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de noviembre de 2018

El mandatario remarcó que EE.UU. paga "por una ENORME porción de la protección militar de otros países, por el gran privilegio de perder cientos de millones de dólares con esos mismos países en comercio".

Es hora de pagar

"Les dije que esa situación no puede continuar. Es, y siempre lo ha sido, ridículamente injusta para EE.UU. (...). Es hora de que estos países ricos o pagan a EE.UU. por su gran protección militar o tendrán que protegerse a sí mismos", agregó.

Trump regresó anoche de Francia, donde participó en los actos de conmemoración el centenario del final de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y exhibió una vez más sus tensiones con los líderes europeos.

Su llegada arrancó con polémica, ya que nada más aterrizar el viernes en París escribió un mensaje en Twitter en el que consideraba "muy insultante" que Macron propusiese un ejército europeo "para protegerse a sí misma de EE.UU., China y Rusia".

Today we remember the brave actions of our troops and those of our allies during WWI. Honored to be spending this day honoring heroes in Paris. #VeteransDay pic.twitter.com/NQoteCqecH — Melania Trump (@FLOTUS) 11 de noviembre de 2018

Posteriormente, ambos líderes sostuvieron un encuentro bilateral en el que rebajaron el tono e insistieron en la cooperación entre los aliados transatláticos.

"Creo que tuvimos una discusión muy clara. Él está a favor de compartir mejor las cargas dentro de la OTAN. Estoy de acuerdo en eso. Y creo que para compartir mejor las cargas, todos nosotros necesitamos más a Europa", subrayó Macron en una entrevista en la cadena estadounidense CNN.

No obstante, el presidente francés eludió calificar el mensaje de su homólogo estadounidense como un error y señaló que prefiere llevar a cabo sus labores diplomáticas "a través de discusiones directas", y no mediante tuits, el medio de comunicación favorito de Trump.

Stoltenberg: El vínculo europeo no puede sustituir al transatlántico en la OTAN

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió hoy en Berlín de que el vínculo europeo no puede sustituir "nunca" al transatlántico.

Glad to deliver #NATOTalk18 in Berlin. I stressed the importance of the transatlantic bond at a time of unprecedented security challenges. The deployment of new Russian missiles puts INF Treaty in jeopardy & I call on #Russia to ensure full compliance. https://t.co/jrJ0Ddc0eO pic.twitter.com/SFGBNKkGxj — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 12 de noviembre de 2018

La Alianza se enfrenta a su mayor adaptación estratégica después de la caída del telón de acero, y en ese contexto los incrementos del gasto en defensa de los países de la UE son "importantes para la seguridad de Europa y pueden hacer que la OTAN sea más fuerte", pero solo "si están anclados en la asociación transatlántica".

Este vínculo entre los países europeos y los socios norteamericanos de la OTAN "ha sido la base de la paz y seguridad europeas durante los últimos setenta años".

"La unidad europea no puede nunca sustituir a la unidad transatlántica", advirtió el secretario general de la OTAN en un foro que se desarrolla hoy en la capital alemana bajo el lema "Seguir transatlánticos, ser más europeos".

Por Alfonso Fernández/Juan Palop (edición: Desirée García)

