Una cargada agenda en el Consejo de Exteriores: defensa europea, Yemen y ..."brexit"

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) abordan este lunes por primera vez el preacuerdo del "brexit", aunque no figura expresamente en la agenda del día, y debaten, junto a sus colegas de defensa, el refuerzo de su cooperación militar, además de tratar las relaciones con Irán y la crisis del Yemen.

"Brexit"

El principal punto sobre la mesa es la posibilidad apuntada por el negociador de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier, de abrir la posibilidad de extender la transición hasta finales de 2022, una idea que debatirán los países de aquí a la cumbre de líderes del próximo domingo en la que esperan ratificar el borrador del acuerdo de salida.

El primero en pronunciarse ha sido el ministro holandés de Asuntos Exteriores, Stef Blok, que aseguró que el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) pactado entre los negociadores comunitarios y británicos es "satisfactorio" y "factible".

"Creemos que es satisfactorio, es factible, y ahora invertiremos nuestra energía en el acuerdo político (sobre la futura relación) que debe ultimarse esta semana y que, por supuesto, definirá los detalles de la futura relación entre el Reino Unido y Europa", declaró.

Potenciar la Defensa europea

Cómo reforzar y potenciar la cooperación militar en la Unión Europea (UE) es la cuestión que reúne este lunes en Bruselas a los ministros de Exteriores y de Defensa de la UE, que estudiarán la creación de una "fuerza europea de intervención", según fuentes comunitarias.

Se espera que los ministros aborden las diversas iniciativas puestas en marcha en los últimos meses para potenciar la Defensa europea, pero sin vistas de crear un "ejército europeo", según precisaron fuentes diplomáticas, sino más bien una "fuerza europea de intervención" que refuerce diferentes capacidades de los Estados miembros para permitirles actuar juntos.

En el marco de la cooperación estructurada permanente (PESCO), por la que una mayoría de países europeos van a cooperar más estrechamente en Defensa, se dará luz verde a 17 nuevos proyectos de colaboración.

Falta todavía por cerrar en ese ámbito cómo será la participación de empresas de países terceros en determinados proyectos, como será el caso del Reino Unido cuando abandone la UE el año que viene, o de potencias como Estados Unidos.

Países como España quieren que la apertura a estados de fuera de la UE vaya en función de que aporten "un valor añadido muy justificado", según fuentes diplomáticas.

Otro tema que abordarán los ministros es el refuerzo del cuartel militar de la Unión Europea para planificar y conducir misiones no ejecutivas (no de combate), conocido en la jerga de Bruselas como "capacidad de planificación y conducción militar" (MPCC, por sus siglas en inglés).

Sobre el fondo europeo de Defensa, se espera que los ministros adopten su posición sobre el presupuesto que se le asignará en el periodo 2021-2027.

Además, adoptarán conclusiones sobre directrices para las misiones en el marco de la Política de Seguridad y Defensa Común dedicadas a reforzar el estado de Derecho o formar efectivos.

La idea es que los Estados miembros puedan ponerlas en marcha con más facilidad y que puedan estar operativos 200 efectivos en un plazo de 30 días desde que el Consejo tome una decisión.

El martes, los ministros de Defensa abordarán con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la cooperación con esa organización sin "solapamientos" de sus actividades, y tratarán aspectos de interés mutuo como la mejora de la movilidad militar por Europa.

También repasarán las misiones en activo, entre ellas la operación naval contra los traficantes de personas en el Mediterráneo central, "Sofía", cuya extensión más allá de este año cuestiona Italia si otros países no se implican en la acogida de los inmigrantes rescatados que los buques de la misión tienen designado desembarcar en suelo italiano.

La crisis humanitaria de Yemen, sobre la mesa del Consejo de Exteriores

Tras repasar la situación en el este de Ucrania, Bosnia y Herzegovina y Asia Central, los ministros de Exteriores dedicarán la mañana de este lunes a analizar la situación en Yemen, que vive "la peor crisis humanitaria" en el mundo actualmente, según un alto funcionario comunitario, donde al menos 12 millones de personas se encuentran en situación de emergencia.

El conflicto yemení se inició en 2014 cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, y otras provincias, y se recrudeció en marzo de 2015 con la intervención de la coalición árabe a favor del presidente del país, Abdo Rabu Mansur Hadi.

Los ministros europeos respaldarán la mediación de la ONU en el conflicto y hablarán de la importancia de que Irán "ejerza su influencia" para que los hutíes vuelvan a la mesa de negociación.

#Yemen is on the agenda of EU foreign ministers' meeting #FAC. They will focus on how the EU can help resuming @UN political talks and deliver help to Yemen's population. @OSE_Yemen

See what else is on the agenda: https://t.co/OU3GfviwVa pic.twitter.com/aKTgG30XcF