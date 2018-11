Consolidar avances en Yemen y explorar sanciones a Irán

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han pedido este lunes consolidar los avances hacia la paz en Yemen que ha respaldado Irán, pero advirtió de que va a explorar la posibilidad de sancionar a Teherán si se demuestra que planificó atentados en suelo europeo como el frustrado en Dinamarca.

"La solución de los conflictos requiere la implicación de aquellos que tienen un papel que jugar o han tenido un papel, y que pueden cambiar ese tipo de papel", indicó en una rueda de prensa la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini.

Los ministros comunitarios abordaron, entre otros asuntos de actualidad, la situación en Yemen, país en emergencia humanitaria, cuyo Gobierno anunció que participará en la ronda de contactos de paz organizada por la ONU en Suecia.

Esto sucedió horas después de que los rebeldes chiíes hutíes, apoyados por Irán, comunicaran el cese de sus ataques con misiles a Arabia Saudí para facilitar esas negociaciones.

"Son pasos muy esperanzadores", reconoció Mogherini, quien advirtió no obstante de que es "muy pronto para expresar optimismo".

Apoyo a la implementación del acuerdo nuclear con Irán

En paralelo, Mogherini insistió en el apoyo "completo y determinado" de la UE a la implementación del acuerdo nuclear con Irán, del que se ha desmarcado Estados Unidos.

Señaló además que "avanza" la creación del mecanismo que desarrollan especialmente Francia, Alemania y el Reino Unido para que las empresas comunitarias esquiven el efecto extraterritorial de las sanciones económicas reintroducidas por Washington.

En cambio, dejó claro que "esto no quiere decir que hagamos la vista gorda sobre otros asuntos que no están cubiertas por el acuerdo nuclear".

