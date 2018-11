El tratado sobre armas nucleares, vital para la seguridad en Europa

Bruselas (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, insistieron este martes en la necesidad de cumplir el tratado para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance (INF, por sus siglas en inglés) a fin de garantizar la seguridad en Europa.

Mogherini y Stoltenberg abordan este asunto con los ministros europeos de Defensa en su reunión de este martes.

"Es algo muy importante para Europa, porque si avanzamos hacia el desmantelamiento de este acuerdo, la seguridad de Europa se pondrá en riesgo, y definitivamente no queremos ver que el territorio europeo vuelve a convertirse en un campo de batalla para otros poderes como lo fue hace tiempo en el pasado", indicó Mogherini a su llegada al Consejo.

La política italiana insistió en que "no queremos volver a ese tipo de tensiones y situaciones, y esperamos que aún haya espacio para salvar el acuerdo e implementarlo".

Estados Unidos dice que pondrá fin al tratado

Estados Unidos ha dicho que pondrá fin al tratado INF, que fue firmado en 1987 para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance, después de acusar a Rusia de haberlo violado.

Mogherini se dijo "extremadamente preocupada" porque "siempre hemos estado convencidos de que los acuerdos son importantes, tienen que ser respetados e implementados en su totalidad".

"Si hay problemas en su implementación, lo adecuado es insistir en la total implementación en lugar de retirarse. Esperamos que aún haya un espacio para reforzar la implementación en lugar de desmantelarlo", insistió.

Para la jefa de la diplomacia de la UE, "uno de los problemas" del tratado es que tiene "un mecanismo de verificación pero no para aplicar la total implementación del acuerdo".

Misiles rusos

Por su parte, Stoltenberg alertó de que "los nuevos misiles rusos están poniendo en peligro el tratado".

"Rusia ha desarrollado, probado y situado nuevos misiles SSC-8 durante años. Estos misiles son móviles, difíciles de detectar, con capacidad nuclear", advirtió.

El político noruego señaló que "Estados Unidos está cumpliendo totalmente con el tratado" dado que "no hay nuevos misiles de Estados Unidos en Europa", al contrario que rusos.

Por ello, consideró que "deberíamos pedir todos a Rusia que garantice el cumplimiento total y transparente del tratado INF, porque no queremos una nueva carrera armamentística".

"El tratado INF ha sido importante para nuestra seguridad durante décadas", concluyó.

Por Rosa Jiménez (edición: Catalina Guerrero)

