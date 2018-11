Europa busca una solución al desembarco de inmigrantes para mantener la operación "Sofía"

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) exploraron este martes una solución temporal para el desembarco de inmigrantes que rescaten en el mar los barcos de la operación "Sofía" tras el plante de Italia a seguir acogiéndolos, con vistas a poder renovar la misión más allá de este año.

"O se encuentra una solución interina para los desembarcos o habrá que desmantelar la operación y todo el mundo dice que quiere evitar eso", afirmó en una rueda de prensa tras el Consejo de ministros la Alta Representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini.

La mayor dificultad consiste en lograr un acuerdo que no comprometa los trabajos para reformar el reglamento europeo "Dublín", que actualmente señala que el país europeo al que llega un solicitante de asilo es el que debe tramitar su petición y cuyas negociaciones llevan bloqueadas desde hace meses.

"Hay discusiones en curso muy francas", dijo Mogherini, quien pidió un consenso antes de que expire la misión el próximo 31 de diciembre, a fin de que pueda seguir ayudando a que disminuyan las llegadas de inmigrantes irregulares, neutralizar los barcos de los traficantes de personas, formar a los guardacostas libios e implementar el embargo de armas a Libia decretado por la ONU.

La política italiana dijo que "todo el mundo está de acuerdo en que el punto de desembarco (...) tendría que resolverse en el contexto más amplio de las discusiones sobre Dublín".

En ausencia de esa decisión "más amplia", aseguró que los ministros tienen "dos opciones": "O cerrar la operación o lograr una solución interina que se refiera sólo al desembarco de personas rescatadas por 'Sofía' y no cree un precedente para las conversaciones sobre la reforma de Dublín", apuntó.

Una vez haya un acuerdo sobre Dublín, sus normas se aplicarían entonces "inmediatamente" a la operación "Sofía", que Mogherini consideró "prioritaria para la seguridad de los ciudadanos".

A fin de fomentar la solidaridad entre países europeos para repartir los desembarcos de esta operación que hasta ahora sólo recibe Italia, que mantiene el mando de la misma, recordó que el número general de rescatados por esta misión "representa sólo el 9 % de todas las personas salvadas en el Mediterráneo".

"En los últimos once meses, una media de 180 personas al mes; si lo dividen por 28, es 6 por país al mes. ¿Desmantelarían una operación militar en el mar Mediterráneo que está haciendo lo que hace 'Sofía', por ese número de personas?", se preguntó, al tiempo que admitió que Roma "tiene sus razones para pedir que la gestión de los que desembarcan no sea una gestión sólo italiana".

Mogherini pidió que las soluciones que barajen los países sean, "desde el punto de vista técnico y militar, sostenibles y tengan sentido".

"No es racional sacar un barco de un área de operación y llevarlo lejos de allí para luego tener que volver", puso de ejemplo.

El compromiso de España es mantener la operación

Por su parte, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, indicó que "no compartimos la posición italiana, con finalidad claramente de eludir ciertas responsabilidades en la cuestión migratoria", que "puede poner en riesgo una operación tan importante".

"Hace falta ahora que esa voluntad política de que la operación se mantenga se pueda llevar a la práctica", pidió Robles, quien reconoció la "enorme presión de tiempo" para renovarla antes de fin de año.

La ministra recalcó que "el compromiso de España es mantener la operación y que haya una política migratoria común en el ámbito de la UE".

